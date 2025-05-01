¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢ABEMA¡ÖAbemaPrime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢¸ºÀÇ¤Ë¸þ¤±³èÍÑ¤¹¤Ù¤­À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê³°¤Î³ÆÅÞ¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤­²¼¤²°Æ¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¤³¤¦¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ·Ð»ºÁê¿¦°÷¤ÎÉð°æ°¡¼ù»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢²¿Ç¯¸å¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤