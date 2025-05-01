¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤Ï1Æü¡¢¸øÍÑ¼Ö¤Î¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎNHK¼õ¿®·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÌ¤·ÀÌó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌ¤·ÀÌó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤ä¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¡¢µë¿å¼Ö¤Ê¤É42Âæ¤Ç¤¹¡£ºÇÄ¹¤Ç2005Ç¯¤«¤é20Ç¯´Ö¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎNHK¼õ¿®ÎÁ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤íÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ²ÈÄí