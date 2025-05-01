½÷Í¥ºä¥Î¾å°«¡Ê29¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤·³ô¼°²ñ¼ÒFOR YOU¤Ø½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºä¥Î¾å¤Ï¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¡Ö¡Ø½êÂ°»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤Î¤´Êó¹ð¡Ù±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£2025Ç¯4·î30Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö13ºÐ¤«¤é¤ÎÌó16Ç¯´Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò