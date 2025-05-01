°úÂàµ­Ç°Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿6000·Ï¼ÖÎ¾¡Ê¼Ì¿¿¡§¹­Åç¹âÂ®¸òÄÌ¡Ë¹­Åç»Ô¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥à¥é¥¤¥ó¡×¤Ç³«¶ÈÅö½é¤«¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿½éÂå¼ÖÎ¾6000·Ï¤¬¡¢£µ·î18Æü¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£±¿¹Ô³«»Ï¤«¤éÌó30Ç¯¡¢¿··¿7000·Ï¤Ø¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨¤¬´°Î»¤·¡¢Ä¹¤¤Ì³¤á¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄÌ±Ø¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÅöÆü18»þ¤«¤é¥é¥¹¥È¥é¥ó½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤¹¡£6000·Ï¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâ