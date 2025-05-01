ºòÇ¯¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇDeNA¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿µð¿Í¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Çºå¿À¤È¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢2012Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¾­Íè¤ÎÃæ¼´¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¹âÂ´Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ëÀõÌîæÆ¸ã¡Ê¹â¾¾¾¦¡Ë¤È½©¹­Í¥¿Í¡ÊÆó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¡Ë¤ÎÉÔ¿¶¤À¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºò¥·¡¼¥º