¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ï£´·î30Æü¤ËÃÏ¸µ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ö¥í¥¾¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥¨¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥È¤Ê¤É°ìÀþµé¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾×·â¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤¡£¡Øaawsat¡Ù¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï