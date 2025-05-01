ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï1Æü¡¢¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤ÏÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤È¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤ÈÆïËÜÂÙ»ËÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÝÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¡£²¼»è¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¤Î¹©Æ£Åê¼ê¤Ï¡¢150¥­¥í¸åÈ¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.00¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼