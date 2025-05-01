ËüÇîµ­Ç°¸ø±à¤ÎHP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢³«ËëÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃí°Õ´­µ¯¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»1970Ç¯ÂçºåËüÇîÀ×ÃÏ¤ÎËüÇîµ­Ç°¸ø±à¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤¬¡¢³«ËëÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤È´Ö°ã¤¨¤ÆÍè¾ì¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Çº£²ó¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Ï¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤À¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤ª´Ö°ã¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±à¤ÎÆþ¾ìÁë¸ý¤Ë¤â¡¢±Ñ¸ìÉ½µ­¤ÈÊ»¤»¤Æ