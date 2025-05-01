¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤¬4·î29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡¢Â©»Ò¤ÎÌÜ¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¿Ç»¡¤Ø ·ë²Ì¤òÊó¹ð4·î27Æü¤ËËªãÝ¿¥±ê¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ÆÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Öº£Æü¤Ï·ì±Õ¸¡ºº¤È¡¢ÅÀÅ©¤È¿Ç»¡¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¿ôÃÍ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÀÅ©¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹°Ù¤ËÆþ±¡¡£¿ôÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÄÌ±¡¤«¡©Ìô¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâ