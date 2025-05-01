2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥µ¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡£¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤­¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ5·î2Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ver.¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤¤¤Á¤´¹¥¤­¤«¤éÂçÀä»¿¡ÖTHE çõ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼²ÌÆù¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¥ì¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò