²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡Ö3Ëü±ß½Ð¤»¡×¤È¶¼¤µ¤ì¡¢ÃË¤Ë´é¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò5·î1Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢²£ÉÍ»ÔÆî¶è¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡Ö¿ÏÊª¤Ç´é¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î58ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î³°¤ÎµÊ±ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¥¹¥í¡¼¥×¤ÇÃË¤Ë¡Ö3Ëü±ß½Ð¤»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤¬ÃÇ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ë¥Ê¥¤