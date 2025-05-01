ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·²¼Ãå¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¡¢5·î1Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿þÌî·Ù»¡½ð¤Î¸µ·Ù»¡´±¤Ç30ºÐ¤ÎÃË¤ÎÈï¹ð ¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤È2024Ç¯1·î¡¢¸©ÅìÉô¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À­ÍÑ²¼Ãå¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5·î1Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î