±ýÇ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö£×£é£î£ë¡×¤ÎÁêÅÄæÆ»Ò¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£±Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¡Ê£±£¹£¸£¹Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ö£È£å£á£ò£ô£Ï£î£×£á£ö£å¡Á¡×¤Î¤È¤³¤í¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤âÍ­Ì¾¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¤ÇÊÒÏÓ¤ò¥·¥§¥¤¥¯¤µ¤»²óÅ¾¤¹¤ëÁêÅÄ¤ÈÎëÌÚÁáÃÒ»Ò¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¡¢ÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡£Æ±¶Ê¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤¦£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¥Ô¥¿¥Ã¤È·è¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è