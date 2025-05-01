¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬»Å³Ý¤±¤ë¿Íµ¤¥Ä¥¢¡¼¡Á¥¹¥ê¥ëÂÎ¸³¡õ¼÷»Ê¿¦¿Í½ÐÄ¥¥µ¡¼¥Ó¥¹¸á¸å8»þ¤ÎÅìµþ±Ø¤Î±ØÁ°¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼Ö¹â3.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²°º¬¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥¹¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¹â²Í²¼¡¢¹â¤µ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆ»¤òÄÌ¤ë¡Ö·ãÁö!!¼óÅÔ¹â¥¹¥ê¥ëÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¡×¤À¡£ÎÁ¶â¤Ï60Ê¬¤Ç1800±ß¡£¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤ÇÌë·Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖÊ¿À®¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤