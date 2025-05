サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボした「yoshikitty」のグッズが、セガプライズに登場。ジャケットの色違い3色のバリエーションで、キュートな「ハローキティ」とカッコイイYOSHIKI氏の魅力をあわせ持つぬいぐるみになっています☆ セガプライズ サンリオ「yoshikittyぬいぐるみ」 © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660521© 2025 Japan Music Agency Co., Ltd