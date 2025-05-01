¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î½à·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö4·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¡£½é¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ô¥ª¥ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¶Ã¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¥ß¥¹¤«¤éÇÔÀï¤ò¾·¤¯·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê