¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥á¥ó¡Ê½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥½¥Ë¥¢¡¦¥Ü¥ó¥Ñ¥¹¥È¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡Ë6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£WSLÂè20Àá¤¬4·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡£74Ê¬¤ËCK¤«¤é¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2»î¹ç¤ò