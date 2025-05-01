¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛÃË½÷7¿ÍÁÈYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥¤¥È48¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼611Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤ß¤«¤¬4·î29Æü¡¢Âçºå¡¦HEP HALL¤Ë¤Æ½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AMIKA¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÈ¯É½¤·¡¢4·î30Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ß¤«¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼È©¸«¤»°áÁõ¤ÇÉñ¤¦¢¡¤¢¤ß¤«¡ÖAMIKA¡×¤È¤·¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¸æÎé¡£¤³