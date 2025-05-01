¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢MVNO¥µー¥Ó¥¹¡ÖBIC SIM¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×Å¹Æ¬¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢ºÇÂç1Ëü6500±ßÊ¬¤Î³ä°ú¤Þ¤¿¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï6·î2Æü¤Þ¤Ç¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢BIC SIM¼è°·Å¹¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNPÅ¾Æþ¡Ë¤ÇBIC SIM¤Î¥®¥¬¥×¥é¥ó¡Ê5～55¥®¥¬¡Ë²»À¼SIM¤Þ¤¿¤Ï²»À¼eSIM¤ò·ÀÌó¤·¤¿¥æー¥¶ー¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÆÃÅµ¤Ï¡¢¡ÖSIM¥Õ¥êー¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î1Ëü