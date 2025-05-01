¡ÚÇúÄà¡ªÄà¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Û 5·î10Æü～ ½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß ¡ÖÇúÄà¡ªÄà¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡× ¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÇúÄà¡ªÄà¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò5·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Äà¤ê´È¤È¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤Îµû¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£Äà¤ê´ÈÉôÊ¬¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó70mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥¯¥í¥À¥¤¡×¡Ö¥°¥ì¡×¡Ö¥á