»°½Å¸©µµ»³»Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤é¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µµ»³·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯4·î¡¢µµ»³»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­Âð¤ËÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ö½÷À­¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÃæÀä¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ö¼ÕÎÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤¬¡¢ÃË¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿JRÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤­¡¢¸½¶â¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿ÃË¤Ë¸½¶â700Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ