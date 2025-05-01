ºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆü¸þºä46¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡Ê22¡Ë¤Ï1ÆüÉÕ¤±¤Ç¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤ËÈ¼¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHiyoLab(¤Ò¤è¤é¤Ü)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò2Æü¸á¸å8»þ¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï3Æü³«ºÅ¤Î¡ÖRakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER¡×¤¬¡È¥Û¥ê¥×¥í½é»Å»ö¡É¤È¤Ê¤ë¡£ßÀ´ß¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¤´±ï¤¬