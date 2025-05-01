Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ªºÂ¡×¤Î2025Ç¯5·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§Ëâ½Ñ»Õ¡ÊThe Magician¡Ë¡¿Àµ°ÌÃÖ¡Û¡ÖËâ½Ñ»Õ¡×¤ÎÀµ°ÌÃÖ¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò°ú¤­´ó¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£·î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹¬±¿¤ò°ú¤­´ó¤»¤Þ¤¹¡£¡Ú