Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤Î2025Ç¯5·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Úº£·î¤Î¥«¡¼¥É¡§¶µ¹Ä¡ÊThe Hierophant¡Ë¡¿µÕ°ÌÃÖ¡Û¡Ö¶µ¹Ä¡×¤ÎµÕ°ÌÃÖ¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£º£·î¤Ï¡¢¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª»ö¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÍý¤Ë¤½¤ì¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Úº£