¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¢Ç¤¤«¤é100Æü¤ò·Þ¤¨¤¿29Æü¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÎò»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨39%¤ÈÎòÂåºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆâÀ¯¡¦³°¸ò¤È¤â¡¢¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£À®²Ì¤ò¶«¤Ö°ìÊý¤ÇÍÉ¤é¤°À¯¸¢¤ÎÂ­¸µ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬29Æü¡¢2´üÌÜ¤Î½¢Ç¤¤«¤é100Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÎò»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤À¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó