¿¥ÅÄ´´Íºµ­Ç°¹ñºÝ¤¬4·î29Æü¡¢¹­Åç»Ô¤Î¹­Åç¹­°è¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢5·î18Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê°Ê²¼GGP¡Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹¥µ­Ï¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤Ç¤Ïºê»³ÍºÂÀ¡Ê29¡¢°¦É²¶¥µ»ÎÏËÜÉô¡Ë¤¬82£í96¤È¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤âÍ½ÁªÄÌ²á¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëµ­Ï¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ç¤Ï¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡Ê25¡¢¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬13£í96¡ÊÄÉ¤¤É÷2.3£í¤Ç»²¹Íµ­Ï¿¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤Ï14£í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤ÏµÓ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç´þ¸¢¤·¤¿