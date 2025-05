Microsoftのサティア・ナデラCEOが、同社のソフトウェア製品のコードの20〜30%は人工知能(AI)が記述していることを明かしました。Microsoft's CEO reveals that AI writes up to 30% of its code - some projects may have all of its code written by AI | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsofts-ceo-reveals-that-ai-writes-up-to-30-percent-of-its-code-some-project