¹³µÄ¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯£Æ£Â£É¿¦°÷¡á£²£°£²£°Ç¯£¶·î£´Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó/Jose Luis Magana/AP/File¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤µ¤ó»àË´»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¹³µÄ³èÆ°¤Ç¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¿ô¿Í¤ò°ÛÆ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬£Ã£Î£Î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ö°Æ¤«¤éÌó£µÇ¯¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÛÆ°¤Ï£Æ£Â£ÉÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹ß³Ê¤È¸«¤Ê¤·¤Æ