¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡Û½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥ÞDiVEÏÈ¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ59Ê¬¡Á¡¿¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¢¤ê¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×Èþ¿Í½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð¤Ê»Ñ¢¡¾¾°æ°¦è½¼ç±é¡Ö»ÒµÜÎø°¦¡×ËÜºî¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ6Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢É×¤Ë¤¹¤éËÜ²»¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËÇº¤à¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡È»ÒµÜ¤¬Îø¤ò¤·¤¿¡ÉÃËÀ­¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ûº§½÷À­¤Î¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é