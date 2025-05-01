[4.30 ACLE½à·è¾¡ ¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë 2-3 ÀîºêF ¥¸¥Ã¥À]²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î20ºÐMFÂç´ØÍ§æÆ¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾41Ê¬¤Ë°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Âç´Ø¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾41Ê¬¡¢FW°ËÆ£Ã£ºÈ¤ÎÆÍÇË¤«