¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤Î?°ì¿¶¤ê?¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£´·î£±£¸Æü¤Ë½é¤ÎÉã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö°é»ùµÙ²Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤ÇÂç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ïº£²ó¤ÎÂçÃ«¤ÎÀ©ÅÙÍøÍÑ¤¬Êì¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇµìÂÖ°ÍÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ë?É÷·ê?¤ò¶õ¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Â¤Ç¤Ï£²£°£±