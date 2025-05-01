¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò LIVE TOUR 2024'+Alpha'¡Ù¤¬¡¢5·î1ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖDVD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBlu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢4ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥ë¥É¤¬¹ß¤ê¡ÄÇ÷ÎÏ°î¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò