¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£²¡½£°¹­Åç¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬µåÃÄµ­Ï¿¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³«Ëë¤«¤é£³£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡££·²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£¶Ã¥»°¿¶¡¢£±£±£²µå¤Çº£µ¨£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£³«Ëë¤«¤é£²£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÈµåÃÄµ­Ï¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ºê¤Ï½é²ó¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È³«Ëë¤«¤é£²£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç£²£°£°£·Ç¯¤Ë¹â¶¶¾°À®¤¬µ­Ï¿¤·¤¿µåÃÄµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¸å