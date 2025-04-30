¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤­¤Î1ËçAKB48¤Î²«¶â´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡½¡£?Æ±Áë²ñ?4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¡¼ù¤âÊ¡²¬¤À¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á(33)=Ê¡²¬¸©ÄÅ²°ºêÄ®½Ð¿È¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÇßÅÄºÌ²Â(36)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¡¢¹â¾ë°¡¼ù(33)=ËÌ¶å½£»Ô°é¤Á=¡¢ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü(29)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤È¾Ð´é¤Ç4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Ï29Æü¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¡©NS²ÎÍØº× ¡Á´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÎòÂåAKBÂç½¸¹çSP¡Á¡×