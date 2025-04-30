µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²ó£±£±£²µå¤òÅê¤²£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¡£µåÃÄµ­Ï¿¡õ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³«Ëë¤«¤é£³£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¡¢º£µ¨Ìµ½ý¤Î£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£?¥»³¦°ì?¤Îµ­Ï¿¤òÅÉ¤ê¤«¤¨¤¿¡££³²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£±£¹£¶£³Ç¯Ãæ°æ±ÙÍº¡Êºå¿À¡Ë¡¢£²£°£²£³Ç¯Â¼¾åðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µ­Ï¿¤È¤Ê¤ë³«Ëë£³£±²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµ­Ï¿¡££´²ó¤Ë¤ÏÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âµÆÃÓ