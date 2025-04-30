ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿²ÉÔÂ­¤ËÇº¤à¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÍÚ¹áÀèÀ¸Î®¤Î¡ÈÌ²µ¤ËÉ»ßÂÐºö¡É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¡ÖËÍ¤Ïº£Ç¯¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¼õ¸³À¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇµÌÚºäÇÛ