¥Þ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎRover¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ú¶Ê¡ÖRun The Tune¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢µÕÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤¿»þ¤³¤½°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ë¡ØÉ÷ÅÁÀâ TOUR¡ÙÂÔË¾¤ÎÅìµþ¸ø±é¥ì¥Ýー¥È¡Ë ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢Rover¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£Á´°÷¸µµå»ù¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÌ´¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡Ê¡á