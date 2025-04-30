¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬27Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡¢¥­¥å¡¼¥È¡õ¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¥ó¥Ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÂìÂô¤Ï17ºý¤â¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¾®Àâ¡Ø³¥¿§¤Î·ì¡Ù¤¬¡¢Ê¸³Ø¾Þ¤ÎÅÐÎµÌç¤Ç¤¢¤ë