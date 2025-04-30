¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹­Åç¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬30Æü¡¢¹­ÅçÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿»³ºêÅê¼ê¤Ï1¡¢2²ó¤È¤¤¤º¤ì¤â½ÐÎÝ¤òµö¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£3²ó¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÌðÌî²íºÈÁª¼ê¤ÎÅðÎÝ¤È¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¹ÃÈåÁª¼ê¤¬2ÎÝ¤ØÁ÷µå¡¢¹­Åç¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤Î