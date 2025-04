西片梨帆が、デジタルシングル「Hope you like it.」を4月30日にリリースした。タイトルは、一方通行の想いだと分かっていても、あなたが気に入ってくれたらいいのにと願いを込めるように付けられた。ドリーミーポップサウンドを基軸としながら、エモーショナルな歌詞が世界観を際立たせる楽曲になっている。2年前に渋谷WWWで開催された単独公演<Hope you like it.>に続く物語となっており、これまでライブでのみ披露していた楽