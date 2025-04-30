4·î29Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ë¤Æ¡ãEXPO 2025 LDH DAY SPECIAL ¡ÈJr.EXILE LIVE"¡ä¤¬³«ºÅ¡£ËüÇî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢PSYCHIC FEVER¤È¡ÈJr.EXILE¡É¤«¤é4¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï LDH ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCL¡×¤È¡ÖSwipeVideo