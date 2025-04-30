Image:mi.com ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç50¡ó¤È¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼DEALŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£¸½ºß¡¢°Û¤Ê¤ë²è³Ñ¤Î4¤Ä¤Î5,000Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi 14 Ultra¡×¤ä120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥ÈÂÐ±þ¤Î6.67¥¤¥ó¥ÁÍ­µ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ºî¡ÖPOCO M7 Pro 5G¡×¤Ê¤É¡¢Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß