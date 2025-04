米津玄師が、ダブルA面シングル『Plazma / BOW AND ARROW』を6月11日にリリース。また、本日より予約が開始となった。 (関連:Ado、YOASOBI、米津玄師らワールドツアーの規模から考えるJ-POPの現在地本格化する“海外進出”) 15thシングルとなる今作は、初回限定となるハロ盤、インストーラーデバイス盤、通常盤“Plazma / BOW AND ARROW”、通常盤“BOW AND ARROW / Plazma”の4形態での