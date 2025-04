【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Plazma / BOW AND ARROW」は、4月30日より各EC、店舗にて予約スタート! 米津玄師が、ダブルA面の15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」を6月11日にリリースすることが決定した。 「Plazma / BOW AND ARROW」は、初回限定となるハロ盤、インストーラーデバイス盤、通常盤「Plazma / BOW AND ARROW」、通常盤「BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で展開。