ONE LOVE ONE HEARTの新曲「星の証明」が、ドラマ『六月のタイムマシン』のエンディング主題歌に決定した。さらに5月5日(月)には配信シングルとしてリリースされる。『六月のタイムマシン』は、推理型体験ゲーム『マーダーミステリー』の人気作『八月のタイムマシン』の実写ドラマ版。主演:ICEx・志賀李玖、松本大輝、ONE LOVE ONE HEART矢嶋由菜ら注目の若手俳優6名が集結し、BS12 トゥエルビにて5月4日(日)よる9時30分より放