È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿CD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂº¸·¤ä»à¸å¤Î¸¢Íø¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¹³µÄ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»öÌ³½ê¤â¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¸¢Íø¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿Í¸¢¤Î¿¯³²¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡©CD¤Ë¤ÏÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿2Ëç¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬È¯Çä¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«