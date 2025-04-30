3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢30Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¿Íµ¤¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¦¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥Ð¥Á¥Ã¤È¥­¥á´é¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡È¿Í¤ÎÈ©¿§¤ÏÃ±¿§¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤­¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥æ¥Ù¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î4¿§¹½À®¥Õ¥§¥¤