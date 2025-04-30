TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæß·¹±µ®ÆâÌî¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Æ±ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤Î19ºÐ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¤âÃíÌÜ¤¹¤ë±¦¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ë¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤È»°¿¶¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á