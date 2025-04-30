¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹15¡¼2¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê4·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë³°Ìî¼ê¡È³Î¿®¥Õ¥ê¡¼¥º¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿º£µ¨Âè7¹æ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ´Ý¥½¥í¤Ë¡¢Áê¼ê³°Ìî¼ê¤¬Áá¡¹¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¥à¥ê¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤ÇÄÉ¤¦¤Î¤òÄü¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢ÀèÈ¯¥É¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1