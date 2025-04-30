¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹15-2¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)9²ó¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎË¹»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7²ó¤Î»þÅÀ¤Ç12ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ÏÆâÌî¼ê¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥µ¥Î¥äÁª¼ê¤¬Åê¼ê²¹Â¸¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3ÅÀ¤òÃ¥¤¤13ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÆâÌî¼ê¤Î¥­¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥±Áª¼ê¤È¸À¤¨¤Ð¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼